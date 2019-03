Domenica 17 Marzo 2019, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una foto apparsa sul suo profilo social in cui fa il saluto romano i rappresentanti del M5S hanno inoltrato una esposto al Prefetto e alla Procura. Ma Gennaro Rocco, presidente del Consiglio comunale di Sant'Agnello, in provincia di Napoli, non ci sta e parla di attacchi strumentali da parte dei pentastellati. «Sono una persona che non ha mai commesso reati, mai una violenza, sempre rispettoso verso chi non la pensa come me» , dice Rocco.Al suo fianco è sceso anche il parlamentare di Fdi, Edmondo Cirielli, che parla di «vicenda surreale e di caccia alle streghe» da parte del M5S che «non ha argomenti e proposte concrete per coprire i suoi fallimenti». «Sono stato nominato presidente del Consiglio comunale a giugno 2018, subito dopo le elezioni a Sant'Agnello. Sono di destra sociale. E questo incarico ai rappresentati del Movimento 5 Stelle non è andato giù», spiega ancora Gennaro Rocco dicendo che «ogni Capodanno scatta una foto dove alza in alto il braccio per un saluto che non è un saluto fascista né nazista, ma romano».