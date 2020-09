Covid in Campania, Caldoro: «Più tamponi con i laboratori privati»

«Tante persone mi scrivono che sono in attesa di essere chiamate per fare il tampone. Dobbiamo fare di più, dobbiamo fare più test e più velocemente». Così Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. «Coinvolgiamo anche i laboratori privati per bloccare la catena del contagio», conclude Caldoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA