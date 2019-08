Crisi rifiuti, solo proteste e nessuna soluzione: «Sarà emergenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Agosto 2019, 07:30

A ventiquattro ore dalla conferenza di servizio che dovrebbe disegnare il piano per superare le difficoltà legate al blocco del termovalorizzatore di Acerra, è guerra di tutti contro tutti. Il piano varato da Sapna (la società di smaltimento della Città Metropolitana), che prevede siti di stoccaggio a Caivano, Casalduni e Marigliano, si scontra contro il no compatto di tutti gli interessati. E, almeno al momento, dopo l'esclusione di Giugliano ed Acerra dalla rosa dei Comuni che potrebbero offrire soccorso, non si intravedono alternative.