Cupa Perillo, botta e risposta tra Comune e Regione: «Aspettiamo De Luca»

«Allo stato attuale è il Comune di Napoli ad essere in attesa che la Regione attivi le procedure per l'inizio delle attività operative per la rimozione dei rifiuti a Cupa Perillo. Pertanto il presidente della Regione, avendo già tutti dati necessari, invece di effettuare questi inutili sopralluoghi, commissari la sua stessa Regione e attivi quanto stabilito in comitato di ordine pubblico più di due anni fa. Per quanto riguarda le attività del Comune di Napoli nel sito Cupa Perillo, solo negli ultimi 12 mesi, abbiamo eseguito cinque interventi di rimozione di rifiuti Rsu e speciali tra cui, uno congiunto insieme alla Asl, di un enorme quantitativo di materiali contenenti amianto. Voglio ricordare che solo l'ultimo intervento di rimozione svolto dal Comune attraverso Asia, eseguito a fine settembre 2019, ha avuto un costo di 85.000 euro. Tutto ciò si è svolto senza telecamere e riflettori. Ancora una volta l'operatività del Comune di Napoli smentisce la propaganda del governatore De Luca». Così in una nota l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice. © RIPRODUZIONE RISERVATA