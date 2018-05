De Luca contro De Magistris, la solidarietà di Caldoro al sindaco di Napoli

Solidarietà al sindaco di Napoli per la gravi offese da parte del presidente della Regione Campania. Inaccettabili, al di là del merito delle questioni

. Così su Twitter Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania.



Solidarietà a de Magistris arriva anche da Salvatore Pace, vicesindaco metropolitano:

Come uomo delle Istituzioni - dice - esprimo la vergogna assoluta che suscitano le miserabili dichiarazioni del presidente della Regione Campania che istiga all'odio e all'eversione criminale contro le stesse istituzioni repubblicane. Al di là della bassezza morale delle dichiarazioni - continua Pace - resta intollerabile una palese e conclamata istigazione a delinquere da parte della figura apicale della Regione Campania. Nell'esprimere solidarietà al sindaco de Magistris, auspico che il presidente della Repubblica possa autorevolmente stigmatizzare tali eccessi e chiedere agli organi preposti alla tutela delle istituzioni di intervenire con la massima sollecitudine e determinazione

.

Venerdì 18 Maggio 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 17:55

Attacca entrambi, invece, Gennaro Saiello, capogruppo M5S in consiglio regionale: «Quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, con De Luca e de Magistris che si scambiano invettive come due ragazzini che litigano nel cortile di scuola, è indecoroso per l’istituzione che ciascuno dei due rappresenta ed è un’assoluta mancanza di rispetto per i cittadini di Napoli e della Campania. L’ennesimo episodio condito di volgarità di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi il governatore della Campania, invitando dei lavoratori disperati e in cerca di risposte occupazionali a compiere bassezze e gesti da censurare, ma che rientrano nel suo stile, ci conferma il livello di arroganza e trivialità di quest’uomo».