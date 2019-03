De Luca: «C'è chi va in giro con pelli di capra e vuole dividere l'Italia

Giovedì 14 Marzo 2019, 15:49

«C'è un esponente del governo che va in giro vestito con le pelli di capra e vuole dividere in due l'Italia». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la presentazione del Napoli Teatro Festival riferendosi, pur senza nominarlo, a Matteo Salvini.De Luca a margine della presentazione ha commentato la visita del ministro dell'interno in programma domani a Napoli. «Ho rispetto per le funzioni - ha detto - ma abbiamo una posizione opposta sull'autonomia differenziata. La Regione è scesa in campo con forza per bloccare la deriva già scritta che prevedeva il 15 febbraio scorso l'arrivo in Parlamento della bozza di intesa tra governo nazionale e Regione Veneto. L'iniziativa della Campania ha contribuito in modo decisivo a bloccare una deriva dall'esito gravissimo».De Luca a proposito del regionalismo ha detto «facciamolo dentro la Costituzione, l'articolo 119 prevede anche la compartecipazione fiscale ma un fondo perequativo e un fondo di coesione per recuperare il divario tra nord e sud. Se teniamo fermi i principi e consideriamo sacro il valore dell'unità nazionale possiamo ragionare nel merito con gli amici lombardi e del Veneto ma se pensiamo a scuola e sanità regionale siamo oltre l'unità nazionale».