«Noi ci saremo. Di fronte a un Paese che sta per cadere nel baratro credo che bisogna fare una riflessione e ipotizzare un'alternativa democratica forte che sia argine ai peggiori populismi, incapacità e bramosie di potere». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha risposto ai cronisti in merito a una possibile discesa in campo del Movimento demA in caso di voto anticipato in autunno. «Credo - ha aggiunto - che chiunque abbia incarichi di responsabilità a tutti i livelli debba avviare una riflessione perché c'è un interesse superiore da tutelare che sono le persone e il nostro Paese. Bisogna porre un argine - ha spiegato - rispetto a chi in 90 giorni si è dimostrato totalmente incapace di costruire un futuro anche facendo alleanze in netta contrapposizione rispetto al mandato elettorale ricevuto perché il contratto M5S-Lega è in profonda antitesi con i proclami della campagna elettorale». (ANSA).

Lunedì 28 Maggio 2018, 16:58

