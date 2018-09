Lunedì 24 Settembre 2018, 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Queste uscite sono davvero raccapriccianti. Da un presidente della Regione ci si aspetterebbero risposte su temi quali l'utilizzo della spesa pubblica, il funzionamento dei trasporti e della sanità e non che cavalchi un'onda nera per recuperare un consenso che non ha più». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato l'azione del governatore De Luca nei confronti di un immigrato che a Salerno stava entrando in un supermercato.