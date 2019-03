De Magistris: «Se cade il governo mi candido a guidare il Paese»

Martedì 12 Marzo 2019, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando sarà il momento ci faremo trovare pronti, o a scadenza naturale oppure, se dovesse cadere il governo in autunno, io sicuramente sarò uno di quelli che si candideranno a guidare il Paese». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine dell'incontro a Milano con il sindaco, Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiesto se l'asse Milano- Napoli si presenta come alternativa alle forze di governo.«Non credo che l'alternativa politica in questo momento possa essere rappresentata da chi è la causa della nascita di questo governo. Se invece si metterà in campo una rete di sindaci, amministratori, associazioni, allora forse questo potrà portare anche ad una crisi del governo - ha aggiunto -. Anche perchè il M5S è in caduta libera e nel giro di un anno ha fatto diventare leader Matteo Salvini, lo si avverte tra gli elettori dei 5 stelle e noi dobbiamo fare presto a costruire una alternativa».«Sono impegnato a farlo anche fuori dai confini della mia città, mi metto a disposizione, stiamo lavorando per costruire l'alternativa - ha concluso -. Non si riparte dal centrosinistra ma da qualcosa che l'Italia non ha mai avuto. Ci vuole tempo per costruirlo ma ci faremo trovare pronti. Con il sindaco Sala abbiamo delle divergenze ma è il momento, se devi creare un campo largo, di farlo anche con chi la pensa diversamente da te».