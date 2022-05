De Magistris contro Manfredi: «Non c'è, è nelle stanze del potere e Napoli resta senza guida»

«Una città senza guida, che pur avendo trovato il suo cammino in questi anni di rinascita e riscossa, e che ancora raccoglie i frutti di tanto lavoro (dal turismo alle opere pubbliche) ma non ha oggi visione politica, senza un governo della città.» Lo afferma l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

«Il sindaco che non c'è avalla la repressione di giovani e delle attività economiche, non interviene sulla criminalità in aumento ed è corresponsabile di insicurezza e degrado sempre più diffusi. Un sindaco che non vive la città con passione ed amore, non cammina tra la gente, ma frequenta solo le stanze del potere», prosegue de Magistris.