Debiti, de Magistris avverte dopo il vertice con Mattarella: svolta sulla riscossione

Venerdì 1 Giugno 2018, 08:48

Il giorno dopo il vertice al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco Luigi de Magistris ha messo al corrente la giunta - su grandi linee - dei contenuti del colloquio con il capo dello Stato. Vale a dire il rischio default che incombe sul Comune a partire dal prossimo anno. E - nella sostanza - l’essersi affidato alla sensibilità istituzionale del Presidente affinché il problema del cosiddetto «debito ingiusto e storico» - che grava su molti comuni e non solo su Napoli - possa essere analizzato dal Parlamento e dal Governo. E magari trovare anche una soluzione. «Ho espresso al capo dello Stato preoccupazione per la fase di assenza di un Governo nel pieno delle sue funzioni per la grave ricaduta che può avere per gli enti locali e gli ho illustrato il peso dei debiti storici ed ingiusti che gravano su alcuni Comuni, Napoli in testa» queste le parole dette da de Magistris al Presidente. L’ex pm ha parlato con alcuni della sua squadra di governo confrontandosi su quei 15 minuti di dialogo con il capo dello Stato dai quali è uscito più fiducioso rispetto al futuro che, al momento, non è esattamente roseo sul fronte delle finanze.