Debiti Comune di Napoli, rate più leggere e risparmio di 30 milioni

Una prima boccata d'ossigeno per le casse del Comune di Napoli potrebbe arrivare dalla rinegoziazione del Fal (fondo anticipazioni di liquidità) presente nella legge di Bilancio. La norma, come si evince dall'articolo 181, consente al ministero dell'Economia e delle Finanze e a Cassa depositi e prestiti di modificare i termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati