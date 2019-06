Martedì 18 Giugno 2019, 19:23

«In questa giornata a Napoli, il presidente del Consiglio Conte non ha avuto richieste di assistenzialismo. Perché un investimento per la messa in sicurezza del territorio con meno vincoli normativi e finanziari e più risorse umane non significa assistenzialismo ma ossigeno alla città».Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel suo breve intervento a conclusione dell'incontro alla Onlus «Figli di famiglia» dei rappresentanti delle realtà del territorio del quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio con il presidente del consiglio Giuseppe Conte. De Magistris ha ricordato che a Napoli «la camorra è stata presa a calci in culo fuori da Palazzo San Giacomo, un fatto non scontato in un Paese dove tutti i giorni assistiamo ad arresti di amministratori pubblici» e ha sottolineato che «oggi a San Giovanni abbiamo scritto una pagina storica nel rapporto tra istituzioni, politica e territorio. Quindi ringrazio il presidente Conte, che da stamattina ha dato un segnale di grande rispetto per Napoli e per quello che stiamo facendo».