Di Maio e il «gavettone» a San Giorgio a Cremano: «Un po' d'acqua non ha fatto mai male a nessuno»

«Un pò di acqua fresca non ha mai fatto male a nessuno». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato con un post su Facebook la secchiata di acqua ricevuta ieri sera in un incontro pubblico a San Giorgio a Cremano.

«Ieri in una delle tante piazze calorose e pacifiche per il SÌ, un simpatico fautore del No ha deciso di manifestare il suo 'pensierò lanciando un secchio d'acqua sulla gente che si era ritrovata a San Giorgio a Cremano per discutere del referendum. L'acqua è arrivata anche su di me. Lo prendo con un pò di scaramanzia, come un gesto fortunato, perché un pò d'acqua ha sempre portato bene», ha scritto Di Maio.



