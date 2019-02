Di Maio torna nella sua vecchia scuola a Pomigliano, ma agli studenti è vietato protestare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Febbraio 2019, 14:00

Domattina Luigi Di Maio tornerà da vicepremier nel liceo in cui tredici anni fa conseguì la maturità, il liceo classico-scientifico Imbriani di Pomigliano d'Arco. Qui il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico premierà gli studenti più meritevoli. Ma la polemica è divampata. «Lunedì non saranno consentite contestazioni e nemmeno interventi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze: ci abbassano i voti», denuncia Maurizia Di Buono, 18 anni, rappresentante d'istituto per l'Uds, l'Unione degli studenti. Attraverso una lettera aperta, scritta su Facebook e idealmente inviata a Di Maio, Maurizia ha fatto chiaramente capire che a seguito di un incontro tenuto nel liceo, il preside Domenico Toscano, avrebbe minacciato ritorsioni in pagella nel caso di contestazioni al vicepremier. Intanto la missiva della ragazza sta avendo successo: centinaia i like e i commenti di sdegno nei confronti della scuola.