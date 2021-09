Arzano, donne in campo per ridisegnare il futuro

Quattro candidati sindaco e 174 aspiranti consiglieri, divisi in nove liste, con un'alta rappresentanza di quota rosa, 86 donne: sono i numeri di una città, Arzano, che ritorna al voto dopo tre scioglimenti consecutivi per camorra. È dal 2008 che il Comune cerca stabilità, obiettivo difficile fino a quando inciuci e veleni continueranno ad alimentare quella macchina del fango che anche in questa tornata elettorale sembra prevalere su...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati