Elezioni Campania 2020, De Girolamo si sfila: «Caldoro stia sereno, a me piace ballare»

«Stefano Caldoro, stai sereno a me ormai piace ballare e non correre. Nessuna maratona». Con un post su twitter, l'ex ministro Nunzia De Girolamo, smorza le voci che la vorrebbero in corsa per la guida del centrodestra campano alle prossime elezioni regionali.



Il tweet è accompagnato da un fotomontaggio che la ritrae al fianco di Caldoro, designato candidato presidente da Berlusconi, mentre corre una maratona insieme ad altri possibili aspiranti a ricoprire la carica di governatore della Regione Campania.