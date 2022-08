Elezioni in Campania, bagarre nel centrodestra: salve Castiello e Patriarca

Senza indugi Matteo Salvini ha già deciso chi saranno i candidati della Lega nei collegi uninominali della Campania, a buon punto è Forza Italia (indecisa se prendere un collegio ad Aversa o ad Avellino) mentre tiene ancora copertissime le proprie carte Giorgia Meloni. La gara per un collegio in casa Carroccio se l'aggiudica una donna, l'uscente Pina Castiello che correrà in un collegio per il Senato, quello di Torre del Greco, storicamente favorevole al centrodestra.

Resta invece in bilico l'altro pezzo da 90 della Lega napoletana, Gianluca Cantalamessa, che a questo punto dovrà sperare di essere piazzato in posizione favorevole (in pratica da capolista) in un listino del proporzionale. Un posto blindato che potrebbe però far gola anche al consigliere regionale Severino Nappi, nominato da Salvini responsabile della campagna elettorale per la Lega. Del resto è divenuto ufficiale che il tabù per chi ha già un incarico a livello locale sia caduto: se Castiello correrà per il Senato, un seggio per Montecitorio se lo giocheranno l'altro consigliere regionale leghista Attilio Pierro (a Eboli) e, con lui, la consigliera di Castellammare di Stabia, Tina Donnarumma (ad Acerra). In attesa che si definiscano anche i posti nei listini, alla finestra anche l'altro consigliere regionale, Giampiero Zinzi, oltre al senatore uscente Francesco Urraro.





Già fatte quasi tutte le scelte anche in Forza Italia. Al Senato correranno Berlusconi e Bernini, svanita così la possibilità che Stefania Craxi possa correre in Campania. Mentre alla Camera un proporzionale sarà guidato da Antonio Tajani con alle sue spalle la compagna del Cavaliere, Marta Fascina, mentre nell'altro, alle spalle dell'ex presidente del Parlamento europeo, dovrebbe correre la consigliera regionale Annarita Patriarca: posizione non certa, ma che potrebbe comunque far scattare l'elezione se la compagna di Berlusconi avrà anche un uninominale blindato altrove. Le riunioni per la definizione delle liste in casa Fi sono andate avanti per tutta la scorsa notte. Patriarca dovrebbe finire nel proporzionale perché nel collegio dove vanta maggiori preferenze le è stato preferito dal coordinatore Fulvio Martusciello, l'imprenditore Franco Silvestro inserito nell'uninominale di Torre del Greco dove sfiderà Sandro Ruotolo. Con Caldoro inserito nel difficile collegio senatoriale di Napoli città a sfidare Valeria Valente, è ormai certo del collegio di Giugliano il consigliere comunale di Napoli, Domenico Brescia. A Benevento dovrebbe spuntarla il segretario provinciale Francesco Rubano mentre si è aperta una trattativa sull'uninominale di Avellino tra i centristi, tra lo storico esponente irpino di centrodestra, Cosimo Sibilia e il presidente dell'Avellino, D'Agostino. Braccio di ferro anche nel collegio di Aversa, negli ultimi giorni era forte la possibilità che potesse essere assegnato al magistrato Catello Maresca, già candidato sindaco del centrodestra alle ultime Comunali partenopee.



Abbottonatissimi sono invece i dirigenti di Fratelli d'Italia perché Giorgia Meloni non scioglierà le riserve prima di aver esaminato profilo per profilo tutti i possibili candidati. Nei listini tra Senato e Camera ci sarà certamente un posto da capolista per Sergio Rastrelli, Edmondo Cirielli e Antonio Iannone. Un uninominale blindato dovrebbe essere assegnato a Michele Schiano. Spazio poi alle donne: accreditatissime sono Marta Schifone e Gabriella Peluso. È caccia poi a nomi di pregio da pescare dalla società civile, oggi si saprà se il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, accetterà di correre nella sua Napoli per entrare in Parlamento. Non sarebbe invece riuscito a trovare un posto l'ex europarlamentare di Fi, Ernesto Caccavale, che nelle ultime ore avrebbe incontrato alcuni dirigenti apicali di Fratelli d'Italia.