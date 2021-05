Candidatura a sindaco: il Salva-Napoli non c'è, Manfredi verso il no definitivo

La montagna ha partorito il topolino e ha gelato l’ex rettore Gaetano Manfredi e anche il Pd. Il provvedimento varato dal Consiglio dei ministri non è certo la norma che si aspettavano per salvare i conti del Comune. E non è sufficiente per far tornare sui suoi passi Manfredi che ha già rinunciato alla candidatura a sindaco di Napoli lasciando aperto solo uno spiraglio nel caso di garanzie sul fronte finanziario. Ha lanciato l’appello per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati