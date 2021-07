D'Alema a Napoli sui candidati sindaco: «Manfredi personalità di rilievo, Bassolino persona straordinaria»

«Conosco bene Manfredi, mi sembra una personalità di assoluto rilievo e quindi degno di questa città». Così Massimo D'Alema, ospite della fiera Napoli Città Libro, rispondendo a una domanda sul candidato sindaco di Napoli di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Gaetano Manfredi.

«Bassolino è un amico ed è una persona straordinaria, non posso che avere pensieri positivi», ha poi aggiunto l'ex presidente del Consiglio sulla ricandidatura a sindaco di Napoli di Antonio Bassolino, che è stato ministro del Lavoro nel suo Governo.

«Il laboratorio Pd-M5S? Questi discorsi sui laboratori non mi hanno mai entusiasmato. In generale penso che è comprensibile e ragionevole che possa esserci una convergenza, anche perché c'è una vicinanza degli elettorati», ha detto D'Alema sull'alleanza formata da centrosinistra e Movimento 5 Stelle sul nome del candidato sindaco Gaetano Manfredi. «Comunque - ha aggiunto D'Alema - penso che in una città come Napoli bisogna garantire un'amministrazione orientata verso il centrosinistra. Se c'è un largo concorso in questa direzione è un fatto positivo».