Elezioni a Napoli, seggi vuoti e poche file: «Ma chi si astiene non faccia polemiche»

Altro che allerta meteo. Nel giorno delle elezioni, Napoli s'è svegliata con un bel sole e i napoletani hanno preferito una bella passeggiata all'aria aperta invece di recarsi alle urne. Almeno per ora. Il solleone del primo weekend d'autunno, dunque, ha tenuto i napoletani lontano dalle urne tra un aperitivo al bar, una puntatina al ristorante e una passeggiata sul lungomare. Così, dati alla mano, alle 12 ha votato solo l'11,04% degli aventi diritto, per un'affluenza più bassa di cinque punti percentuali rispetto al 16,46% di cinque anni fa.

Qui gioca un marcato disinteresse per il futuro di Napoli, che shakerato al fattore pigrizia, genera l'eco nei seggi elettorali. Sono ancora troppi i napoletani che scelgono volutamente di prendere le distanze dalla politica dell’elettorato partenopeo e che molto probabilmente sia oggi che domani preferiranno astenersi dal voto. Ma in antitesi a questo scenario c'è una fetta di napoletani che si dissocia da tale incuranza e negligenza e spiega il perché votare è sempre la scelta giusta da fare: «Sono molte le persone che parlano e si lamentano, ma quando arriva il momento di fare una scelta, e di recarsi alle urne, si tirano indietro. Credo che chi si astiene e rinuncia al voto poi non avrà il diritto di polemizzare. Quindi è giusto esercitare con convinzione il proprio diritto e dovere di voto, cercando di esprimere le preferenze per i migliori».

Tra gli elettori emerge anche la voce di una giovane partenopea - strettamente legata al diritto di voto e ben consapevole del valore che assume per ogni singolo cittadino - che invita i giovani come lei a non rinunciare a questa opportunità: «Le persone devono incominciare a scegliere quello che vogliono, e in particolare mi riferisco ai giovani che non votano e che poi hanno da ridire su quello che non funziona. Allora devono essere partecipi della scelta». E ancora c'è chi aggiunge: «Ho portato con me il documento di riconoscimento, la tessera elettorale, ma soprattutto la convinzione di chi votare, perché mai come in questo momento Napoli ha bisogno di essere rappresentata da qualcuno che, non dico risolva tutti i problemi, ma che almeno dia una svolta positiva all'andamento della città. Quindi si deve votare con coscienza, cercare di scegliere chi si allinea maggiormente alle proprie idee, ma bisogna farlo per la città e non per gli interessi personali».

Inevitabilmente emerge qualche critica al disordine organizzativo legato alle operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno disertato la nomina. «La democrazia sembra non essere più assicurata soprattutto durante le elezioni comunali. Assistiamo costantemente alla rinuncia di presidenti e scrutinatori. Se non si incentiva alla professionalità nei seggi elettorali si replicheranno sempre momenti di caos. Un'organizzazione che lascia molto a desiderare sicuramente non si sposa con il buon andamento della democrazia», conclude un elettore.