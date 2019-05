CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 07:30

Finalmente si vota, oggi si aprono le urne per le Europee e nella notte si conoscerà il nome di vinti e vincitori. Si vota ma non finirà la campagna elettorale che dalle nostre parti minaccia di durare due anni. Del resto, come in ambito nazionale il voto di oggi è la chiave per capire nel Governo che aria tirerà di qui a poche ore, a livello regionale è un test probante che delineerà ai nastri di partenza chi partirà in pole position per la Regione tra meno di 12 mesi. In questo senso si può leggere come un test su Vincenzo De Luca, l'attuale governatore, che ha schierato (ed è riuscito a piazzarlo come capolista Pd) l'ex magistrato Franco Roberti, assessore della sua giunta. Si sa che tra i democrat e il presidente della Regione non c'è mai stato innamoramento - per dirla con il filosofo Francesco Alberoni - ma un matrimonio di reciproca convenienza. Tanto che la lista annovera uscenti molto forti - come Andrea Cozzolino con solide alleanze anche lontano dalla Campania - quel Giosi Ferrandino che gode di molte simpatie interne e che fu il primo dei non eletti con 83mila preferenze alla tornata delle Europee del 2014. Per non parlare di Massimo Paolucci che rappresenta la sinistra.La certezza è una sola, De Luca si ricandiderà a prescindere dai rapporti con il suo partito, ma un eventuale flop di Roberti farebbe male al presidente della Regione ma anche a Nicola Zingaretti, il segretario nazionale dei dem. In prospettiva si intravedono anche le Comunali del 2021: cosa farà il sindaco Luigi de Magistris, grande assente alle Europee? Sfiderà De Luca l'anno prossimo sciogliendo il Comune per un clamoroso election day, oppure resterà a Palazzo San Giacomo - unico scranno sicuro fino al 2021 - in attesa del voto alle Politiche confidando in una crisi del Governo gialloverde? Anche per loro, vale a dire Lega e M5S, l'esito del voto in Campania è decisivo per capire dove puntare la bussola nel prossimo futuro.