Alla chiusura dei seggi, ore 15, l'affluenza in Campania per le elezioni regionali 2020 è pari al 56,05% (dato in aggiornamento).



Ultimo aggiornamento: 16:24

Tra le cinque province al voto, la percentuale più alta si registra a Napoli con il 59,20%. Segue Caserta con il 56,29%, poi Salerno con il 54,54%. Infine Avellino con il 50,76% e Benevento con il 50,24%.