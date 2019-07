Pioggia di milioni sulla Campania: «Così il governo aiuta il Mezzogiorno»

Giovedì 25 Luglio 2019, 10:47

«Se mai ci fossero stati dubbi, con l'approvazione e l'aggiornamento dei contratti di programma Anas e Rfi per le annualità 2016/2020 da parte del Cipe, il governo dimostra che fa davvero sul serio, anche per il Sud. L'elenco degli obiettivi centrati con lo sblocco dei fondi, pari a ben 50 miliardi di euro, si inserisce, a pieno titolo, nella logica della cultura del fare e dei Sì, di cui è convinta assertrice la Lega di Matteo Salvini. Finalmente l'Italia avrà un un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti, gallerie, rete ferroviaria». Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Pina Castiello.«Disco verde anche per il Piano anti-dissesto idrogeologico (1,8 miliardi disponibili già per il 2019) - sottolinea Castiello - ed ottime notizie pure per il delicato comparto ambientale con 315 milioni per 263 opere di prevenzione immediatamente cantierabili entro l'anno. La Campania poi, nello specifico, potrà contare sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) della Regione e sull'integrazione del piano delle Infrastrutture, che consentirà di mettere in sicurezza l'area portuale di Castellammare di Stabia. In totale la Campania percepirà oltre 16 milioni di euro per la realizzazione di ben 22 interventi urgenti, nei quali ricade anche il completamento del progetto definitivo per il Lotto 1 della Telesina. Giusta attenzione anche per la Sanità alla quale andranno 4 miliardi di euro che incideranno sul programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario. Se arrivano i Sì riparte il Paese e il Sud fa balzi in avanti determinanti».