Frattaminore, il sindaco al Prefetto: «Intervenire per garantire la sicurezza»

Il sindaco di Frattaminore Giuseppe Bencivenga ha scritto al prefetto di Napoli, Claudio Palomba, chiedendo di «alzare ulteriormente l'attenzione sul territorio alla luce delle ultime deplorevoli azioni messe a segno dalla criminalità organizzata che si stanno susseguendo», ultima in ordine di tempo l'esplosione di un ordigno sabato 5 febbraio in via Turati.

«Tali gravi episodi, nonostante il quotidiano, encomiabile impegno profuso da tutte le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e personale di Polizia locale, quest'ultimo, com'è noto, numericamente esiguo (solo quattro unità adibite all'esterno e distribuite su due turni) - scrive il sindaco - fanno sì che venga percepito da parte della cittadinanza tutta un diffuso senso di precarietà in tema di sicurezza, così pericolosamente messa a repentaglio».

Alla luce di ciò e «al fine di far fronte alla crescente richiesta di presidio a garanzia della sicurezza di tutti», Bencivenga chiede al prefetto «di adottare tutte le misure e gli interventi atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica».

In un post pubblicato su Facebook, il sindaco di Frattaminore sottolinea come «le forze dell'ordine» stiano «facendo un lavoro encomiabile di indagine e di controllo che, sono certo, daranno presto i frutti sperati mettendo la magistratura in grado di intervenire con forza fermando una situazione di violenza che ci fa tornare indietro negli anni. Speriamo che questi episodi trovino presto una fine. Seguo la vicenda sin dal primo episodio - prosegue il sindaco - rispettando il lavoro degli inquirenti. L'amministrazione ha sostenuto e sosterrà ogni sforzo che lo stato sta facendo in questa direzione dai Carabinieri, dalle forze di polizia e dai magistrati che silenziosamente stanno vegliando sulla nostra sicurezza, chiedendo un ulteriore sforzo di uomini e mezzi che assicuri serenità ai frattaminoresi. A loro va un ringraziamento sentito per ciò che stanno facendo e ciò che faranno», conclude Bencivenga.