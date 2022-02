Ieri sera gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di C.C., 56enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Gli operatori lo hanno sorpreso in strada poco distante dalla sua abitazione e lo hanno arrestato per evasione.