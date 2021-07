G20 Ambiente a Napoli, l’Italia prova a ricucire fra Stati Uniti e Cina

L’Italia si candida al difficile ruolo di mediazione per avvicinare le posizioni americane a quelle cinesi. Non è impresa semplice in materia di ambiente. Ma l’Italia pensa di avere autorevolezza maggiore nell’anno in cui ha la presidenza del G20. All’appuntamento a Palazzo reale a Napoli, dove domani inizierà il G20 sull’ambiente, L’Italia è nella troika che detta l’agenda dei lavori insieme con Arabia Saudita e Indonesia.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati