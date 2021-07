G20 a Napoli, intervista al ministro Cingolani: «La sfida per l'ambiente non si vince con i cortei»

Ministro Cingolani, giovedì il G20 sull'ambiente a Napoli: è vero che fino a qualche giorno fa non c'era alcuna intesa sul documento finale?

«Le difficoltà sono inevitabili, perfino normali perché più ampia è la platea dei partecipanti più si deve lavorare per trovare un accordo - risponde Roberto Cingolani, scienziato e da pochi mesi ministro della Transizione ecologica - Lo si sta facendo anche in queste ore, sono convinto che alla fine si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati