Gelo tra De Luca e Manfredi dopo lo scontro sul San Carlo, niente stretta di mano all'Atitech

Nessuna stretta di mano tra il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo incontro in pubblico tra i due - dopo le polemiche sul bilancio del teatro San Carlo - è andato in scena oggi nell'hangar di Atitech all'aeroporto Capodichino di Napoli.

De Luca e Manfredi sono arrivati in orari diversi e si sono seduti ai lati di Gianni Lettieri, azionista di maggioranza di Atitech. Prima dell'inizio dell'evento pubblico De Luca non ha voluto fare interviste a margine con i giornalisti, mentre Manfredi ha risposto solo a una domanda sull'azienda di manutenzione degli aerei, andando poi via senza rispondere alla successiva domanda sul caso San Carlo. Nessun saluto tra i due neanche al termine dell'iniziativa, con De Luca che ha lasciato subito l'hangar mentre Manfredi è rimasto a prendere il caffè con Lettieri e altri dirigenti di Atitech.