Giuseppe Conte a Napoli, l'ultimo assalto alla capitale dei pentastellati

La chiusura della campagna elettorale la riserverà per Roma, ma la vera capitale del voto grillino è duecento chilometri più a Sud. Giuseppe Conte tornerà per la seconda volta a Napoli nel corso di questa campagna elettorale. Domani il presidente del Movimento 5 Stelle sarà in città per un lungo tour: centro città, Torre Del Greco, Acerra, Caserta e, infine, Giugliano. D'altronde gli ultimi sondaggi prima dello stop alle pubblicazioni dicevano che il Movimento pentastellato registra a Napoli consensi anche di dieci punti percentuali più alti rispetto alle rilevazioni nazionali. E i grillini non si nascondono affatto: l'obiettivo dichiarato è riconfermarsi primo partito in Regione. Per questo l'ex premier tiene moltissimo alla Campania e per questo torna all'ombra del Vesuvio a soli quattro giorni dal voto. Anche perchè è al Sud che potrebbero decidersi molte delle sorti elettorali del Movimento e non solo. Non è un caso che nell'ultima settimana siano arrivati a Napoli tanti big. Ieri e oggi il leader del Pd Enrico Letta e venerdì la numero uno di Fdi Giorgia Meloni.

E se i leader di centrosinistra e centrodestra hanno scelto luoghi al chiuso per le loro tappe napoletane (Letta alla Stazione marittima e Meloni all'Arenile di Bagnoli), Conte predilige il rapporto con la folla. E così, dopo il tour nei vicoli dei Tribunali di due settimane fa, stavolta l'avvocato sceglie il rione Sanità. Il primo appuntamento del tour è fissato in piazzetta Crociferi. Partirà da lì la passeggiata dell'ex premier all'interno dei vicoli. Ad accompagnarlo il presidente della Camera uscente Roberto Fico. Attesi anche i candidati grillini in città: dall'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Dario Carotenuto, candidato proprio all'uninominale di San Carlo all'Arena, fino a Gilda Sportiello che è seconda nel listino plurinominale proprio alle spalle di Conte. «Napoli non è solo percettori del reddito, finiamola con queste stupidaggini», disse chiaramente l'ex premier nella sua prima visita elettorale in città, per dimostrare che il consenso grillino all'ombra del Vesuvio non è fatto soltanto di cittadini che ricevono la misura di sostegno bandiera del Movimento. Sicuramente è così, ma è altrettanto certo che per il M5S la difesa del reddito di cittadinanza è la madre di tutte le battaglie per questi ultimi giorni di campagna elettorale, soprattutto in Campania.

Lo ribadirà sicuramente Conte e lo hanno già detto i suoi. «In questa tornata elettorale ci scontriamo con politici che, anziché preoccuparsi di rafforzare un sistema di protezione sociale per garantire sostegno ai più deboli, si scagliano contro il reddito di cittadinanza. Anche per queste ragioni torneremo ad essere la prima forza politica in Campania», le parole dei consiglieri regionali Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello e del coordinatore regionale Salvatore Micillo. Anche loro seguiranno Conte domani. «È stata una campagna elettorale entusiasmante, nella nostra Regione il presidente Conte ha riempito le piazze e ha scaldato i cuori. In questa ultima tappa campana sarà tra la gente per parlare del nostro programma», dicono sicuri di un altro bagno di folla. Stavolta Conte non si limiterà, però, al centro città. Nell'ultimo appuntamento napoletano della sua campagna elettorale, l'ex premier girerà in tutta l'area metropolitana. Prima di lasciarsi alle spalle Napoli, in realtà, potrebbe esserci una tappa anche a Bagnoli. Con l'agenda molto serrata, però, il passaggio nel quartiere flegreo, che da anni attende bonifica e riqualificazione, non è ancora certo. Sicuramente, invece, alle 16,30 Conte andrà a Torre del Greco: appuntamento in piazza Santa Croce, una dei luoghi più centrali del comune vesuviano. Neanche il tempo di respirare e alle 18 l'ex premier sarà dall'altra parte della città, nell'area nord, in via Grazia Deledda ad Acerra. Quella acerrana, però, sarà una toccata e fuga. D'altronde l'agenda è ancora fittissima. Un'ora dopo, infatti, Conte è atteso a Caserta in via 28 settembre. L'infinita giornata del presidente del Movimento si concluderà alle 21 a Giugliano. In piazza Gramsci ci sarà l'evento conclusivo della campagna elettorale napoletana di Conte.