Governo, de Magistris a Fico: «Cosa aspetti a staccare la spina?»

«Per quanto sta avvenendo la responsabilità più grande è del M5S che ha fatto lo sgabello politico di Salvini». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti della vicenda dei migranti al margine del premio nazionale Italia a Colori, la serata-evento promossa dal format televisivo Mattina 9, in corso a Napoli. All'evento è presente anche il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

Il M5s ha fatto passare un uomo che aveva il 17 per cento - ha aggiunto de Magistris - al 34, facendolo diventare il capo politico di fatto di questo governo, facendolo passare, con una rinfrescata, come un uomo nuovo

Io sono molto preoccupato dell'immagine che si dando dell'Italia - ha concluso de Magistris - Gli amici del Nord Africa e del medio Oriente ormai dicono che l'Italia è diventata un paese razzista

«Anche il presidente della Camera deve fare delle scelte - ha aggiunto de Magistris -. Capisco che è il presidente della Camera ma è tra i fondatori di questo movimento. I contratti si possono anche stracciare, si possono bruciare o mettere nella differenziata che qui a Napoli è al 40 per cento», ha aggiunto il sindaco di Napoli. «Questo sì che è un atto che avrebbe l'applauso del sindaco di Napoli - ha proseguito de Magistris - In questo momento sono solo parole». «Io mi sono schierato; in questo momento bisogna essere partigiani - ha concluso -. A me non interessano i like. Io mio schiero con il Papa: non avrei immaginato da uomo laico di essere schierato con il Papa, che però è un'autorità morale che parla ai credenti e ai laici, indica una strada. E quella strada, nel nostro piccolo, noi stiamo seguendo con coerenza. E nessuno potrà mai accusarci di essere stati indifferenti, complici e conniventi di una delle pagine più tristi della storia repubblicana del nostro Paese».



«Chiedo al presidente della Camera: cosa aspetta a staccare la spina, visto che è uno dei fondatori di un movimento politico che ha consentito a questo Governo e a Salvini di fare questo?». «Ormai le belle parole non servono - ha aggiunto de Magistris - io penso che lo Stato abbia perso il senso della misura e dell'equità. Oggi chi non si schiera è complice chi dice solo parole di buon senso senza fare atti concludenti è connivente. Mi vergogno di essere rappresentato da questo Governo in questo momento». Per questo, ha aggiunto il sindaco di Napoli, «mi appello alla sensibilità di persone che sono diverse ma sostengono questo governo. Anche il presidente della Camera deve fare delle scelte, capisco che è il presidente della Camera ma è anche fondatore di un movimento politico. Stacchi la spina».

Lunedì 1 Luglio 2019, 21:13

