Insieme per un no netto al Comune di Napoli. È il no del Consiglio comunale e dei cittadini

così Pasquale Fuccio, sindaco di Casoria, durante il Consiglio comunale convocato con i rappresentanti della Settima Municipalità di Napoli e rappresentati dal Presidente Maurizio Moschetti. Insieme per opporsi alla delibera n. 516 avente come oggetto ‘Approvazione dello studio di fattibilità redatto da Asia napoli SPA per la realizzazione di un ecodistretto in via provinciale Casoria a San Pietro a patierno’ approvata dalla Giunta comunale di Napoli il 15 novembre. Al Consiglio comunale partecipano numerosi cittadini e rappresentanti bipartisan per dire No a De Magistris. In sala i consiglieri regionali Tommaso Casillo, del Pd, e Tommaso Malerba del Movimento Cinque Stelle.

Il Sindaco di Napoli - dice Fuccio - ha sbagliato nel metodo e nella forma. Non si può decidere sulla testa dei cittadini, non si può decidere senza interpellare le Istituzioni. È la strada per sbagliare e non risolvere i problemi

Martedì 4 Dicembre 2018, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».