Il ministro Costa sugli inceneritori: «Superati, l'ho detto anche a Salvini»

«Ne ho parlato anche con Salvini di questo. Ci sono a volte diversità di opinioni come è giusto che sia, ma abbiamo dimostrato che costruire un termovalorizzatore che ha sette anni stimati dal momento dell'autorizzazione, e venti anni di ammortamento dei costi, non è economicamente conveniente rispetto a un'Europa che ci chiede di andare verso il pacchetto dell'economia circolare». Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a margine della quinta tappa del Rousseau City Lab chiusosi oggi a Napoli. «Se si bilanciano queste cose - ha concluso il responsabile dell'Ambiente - si vede che economicamente non conviene. L'inceneritore ha svolto le sue funzioni negli anni scorsi, adesso la storia l'ha superato. È un fatto tecnico».

Domenica 16 Dicembre 2018, 16:57

