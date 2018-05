Appropriazione indebita: indagata l'ex segretario Cisl Campania Lucci

Mercoledì 2 Maggio 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 19:07

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato emesso dalla procura di Napoli per le presunte irregolarità commesse da due ex dirigenti, Lina Lucci e Salvatore Denza, negli anni scorsi rispettivamente segretario generale della Cisl Campania e funzionario amministrativo dell'organizzazione sindacale. Il reato ipotizzato dal pm Giuseppe Cimmarotta, titolare dell'inchiesta, è di appropriazione indebita.Alla Lucci - che ha respinto le accuse nel corso di diversi interrogatori - è contestata l'appropriazione di una somma di 206mila euro, di cui parte utilizzata per l'affitto di un appartamento e parte relativa a compensi per incarichi presso Fondi interprofessionali (che, secondo quanto contestato dal pm, in base a una delibera della Cisl avrebbe dovuto versare al sindacato) nonché a spese varie effettuate in un negozio di Napoli. Denza è indagato anch'egli per una presunta appropriazione di oltre 172mila euro, in relazione ad incarichi svolti pressi fondi professionali ed altri soggetti - come si precisa nel capo di imputazione - rientranti nelle attività e nelle funzioni di sindacato.