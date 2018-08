Grassi lancia il rettore: «Manfredi leader per il rilancio di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri, sulle colonne del nostro giornale, Adolfo Scotto di Luzio ha aperto un dibattito sul lento disgregarsi della nostra città, dal disastro dei trasporti alla mancanza di progettualità, dalle difficoltà nella gestione dei rifiuti all'incapacità di trattenere qui i cervelli migliori: secondo Di Luzio è la mancanza di autorità che ha permesso all'anarchia di prendere il sopravvento. Un'anarchia non più pittoresca come quella raccontata dai grandi viaggiatori dell'800 ma aggressiva e dominatrice, capace di dettare proprie regole di fronte, appunto, alla mancanza di autorità.«No, per iniziare sgombriamo il campo da ogni dubbio. Se Napoli è nelle mani dell'anarchia, se manca autorità, la colpa non va attribuita solo all'Amministrazione. Diciamocelo chiaramente: qui tutti fanno poco, per cui cavarsela col capro espiatorio del sindaco o della giunta sarebbe troppo facile».«Anche qui è meglio chiarire. Se vuole possiamo correggere e dire che, per troppo tempo tutti abbiamo fatto poco. Anche se proprio noi industriali siamo pronti a metterci al servizio della città».