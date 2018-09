Taglialatela saluta Fratelli d'Italia: «Mi piace l'asse Lega-M5S»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sento Giorgia Meloni dalle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Non ho sentito neanche Matteo Salvini a dire il vero, ma Gianluca Cantalamessa sì: l'ho visto crescere nel nostro vecchio partito». Assente alla festa nazionale di Fratelli d'Italia ad Atreju sull'isola tiberina, l'ex deputato Marcello Taglialatela ufficializza il suo divorzio dal partito di destra. Con la sua associazione «Campo Sud» guarda con estrema attenzione alla linea del governo giallo-verde. Nessun cambio di casacca, almeno al momento, ma l'attrazione verso la Lega appare fatale. In tanti stanno bussando alla porta dei salviniani che però non sono disposti a consentire l'ingresso a chiunque: le nuove adesioni, annunciate a luglio, non sono infatti mai state formalizzate.«Ero responsabile del Mezzogiorno in Fratelli d'Italia, un incarico che non è mi stato rinnovato. In ogni caso, non sento Giorgia Meloni dal giorno delle elezioni politiche: è finito tutto lì. Il 4 marzo è stato assunto un atteggiamento contraddittorio che non ho affatto digerito e soprattutto che nessun elettore ha davvero compreso. Stare fuori dal Governo dopo aver chiesto una poltrona e contemporaneamente rimanere nella coalizione di centrodestra non è servito a nulla, perché la maggioranza degli italiani ormai chiede alla politica che si schieri, che prenda una posizione e risolva i problemi concreti».