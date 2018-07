Il supercommissario Basile: «Così faremo le Universiadi a Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:00

«Se vogliamo che l'evento si faccia gli enti locali dovranno collaborare. Ora la responsabilità è tutta nelle nostre mani». Inizia in salita il lavoro di Gianluca Basile. Il primo giorno da commissario straordinario per le Universiadi lo passa rintanato nel suo ufficio a Palazzo Santa Lucia, alternando lunghe telefonate a febbrili riunioni. Pochi minuti per riprendere fiato, poi si rituffa in apnea nelle carte. «Ora dobbiamo solo lavorare», dice al Mattino mentre, in sottofondo, il telefono fisso...