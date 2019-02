«Il cyberbullismo non rientra tra le forme di educazione alla legalità, aspetto su cui noi dobbiamo lavorare. È per questo che introdurremo l'educazione civica, che comprenderà anche questo argomento». Lo ha detto il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti rispondendo alle domande dei cronisti all'istituto superiore Francesco Morano di Caivano, dove è intervenuto per la presentazione del progetto del Moige 'Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo per un web sicuro'.



Poi si è dibattuto anche sul tema della dispersione scolastica

non riguarda solo queste zone, ma è un tema generale per i numeri che rappresenta. Partendo da Caivano vogliamo però dare un segnale importante, e dire che oggi è arrivato l'appoggio del Governo» ha detto Bussetti. «È un dovere dei dirigenti denunciare l'evasione scolastica» ha poi proseguito il ministro, rispondendo ad una domanda dei cronisti sulla circostanza che la dirigente dell'istituto Morano ha presentato più di una denuncia sul fenomeno della dispersione. Un fenomeno, spiega ancora Bussetti, «strettamente correlato anche all'orientamento scolastico dei ragazzi, che è fondamentale». «Spesso l'abbandono scolastico - ha aggiunto il ministro - è il frutto di un fallimento, di scelte non coerenti con le attitudini e la vocazione dei ragazzi. Come ministero lavoreremo proprio su quelle che sono le attitudini degli studenti, più che sulle competenze, affinché i ragazzi abbiano il coraggio di affrontare la vita secondo quelli che sono i propri desideri».

Venerdì 8 Febbraio 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 13:19

