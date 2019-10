CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrodestra campano è in netto ritardo sulle Regionali. Non ha il nome del candidato governatore e attende di sapere se Pd e Cinquestelle daranno vita ad un'alleanza locale. Professa grande unità, invece è vittima di numerosi dissidi interni. Uno spartiacque può essere rappresentato dalla manifestazione indetta da Salvini per sabato a Roma: Berlusconi ci andrà e verificherà chi ci sarà dei suoi. Ad eccezione di Mara Carfagna, in dubbio per la sua posizione contraria al sovranismo del leader leghista che tende a rendere subalterna l'area moderata del centrodestra, i dirigenti campani di Forza Italia ci saranno. Tra questi, Stefano Caldoro, che punta alla terza discesa in campo alla Regione. «Il centrodestra deve essere unito e allargarsi alle esperienze civiche rivendicando però la guida dei processi»; ha detto in un'intervista a Prima Tv di Avellino. Quanto ai competitor interni dice: «Mara è un ottimo nome e con Edmondo ho lavorato benissimo, ha grande competenza».