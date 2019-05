CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 06:34

«Siamo sicuramente il primo partito italiano, fino a pochi anni fa poteva sembrare una follia. Anche il tassista che mi ha accompagnato qui al partito per seguire lo spoglio mi ha confessato di aver votato Salvini». Gianluca Cantalamessa, segretario regionale in Campania della Lega, attende ancora i risultati definitivi, ma c'è enorme entusiasmo per le proiezioni che danno la Lega ben oltre il 30 per cento.«Siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa, ma il consenso è uno strumento, non l'obiettivo finale. Ora questi voti bisognerà metterli a frutto per dare le risposte che cercano gli italiani. Sicuramente un grande merito va a Matteo Salvini che ha costruito un partito solido».«Voglio essere cauto perché negli ultimi anni le differenze tra proiezioni e risultati reali sono state piuttosto ampie, penso però che se superiamo il 15 per cento al meridione già potrebbe essere un'affermazione incredibile, ma ho fiducia che potremo superare questa soglia, al momento i dati parziali indicano che nella nostra regione siamo tra il 15 e il 20 per cento.».«Sicuramente la bassa affluenza va ad impattare sui partiti più forti quindi, se si volesse applicare questa equazione, al Sud a pagare sarebbero quelli del Movimento 5 Stelle. Ma credo che purtroppo le ragioni siano altre, le europee sono elezioni ancora poco sentite e ce ne siamo accorti anche dalle partecipazioni ai comizi. Invece le persone dovrebbero capire che queste sono elezioni importanti, è per far passare anche questo concetto che abbiamo dato il via ad una nostra scuola di formazione politica».