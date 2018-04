CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 21 Aprile 2018, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 21-04-2018 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ah le mogli dei de Magistris! Inteso come il sindaco e il suo braccio destro, il fratello Claudio. E se l'ex pm con la comunicazione sui social network ha costruito, sapendosi ben destreggiare, gran parte della carriera politica c'è anche il contraltare della moglie. O della cognata, in quest'ultimo caso. E se la prima spesso difende a spada tratta il marito, la seconda (ovvero la consorte di Claudio) sui social critica quella stessa amministrazione.Inaugura il nuovo corso la moglie del sindaco di Napoli. Ricordate? Era esattamente un anno fa quando Mariateresa Dolce, nick name Greta Fiore su Facebook, interviene sulle polemiche interne alla maggioranza per l'approvazione del bilancio: «Se sono così bravi possono sempre candidarsi a sindaco di Napoli e risolvere tutti i problemi della città. Li vorrei vedere una settimana a governare, anzi meglio sei anni come Luigi. Scommettiamo che saremmo già in dissesto? Mi gioco la vita».E poi, appena una settimana fa, quando battibecca con Umberto De Gregorio, il deluchianissimo presidente dell'Eav: «Ognuno esprime le sue idee. In buona o cattiva fede», scrisse al numero uno della società di trasporti alla vigilia delle due manifestazioni sui debiti pregressi: quella organizzata dal sindaco e quella flop del Pd. Difesa a oltranza del marito-sindaco.Ma può capitare anche che l'altra consorte, quella di de Magistris junior, verghi invece critiche contro la giunta arancione. Accadde sul corno da allestire sul Lungomare («Orrore puro, spero la Soprintendenza bocci il progetto») e poi, a gennaio scorso, sulla gestione dei flussi turistici. Per carità, Paola Lattaro, docente di matematica, ha sempre rivendicato orgogliosamente di poter dire la sua senza farsi ingessare nel ruolo familiare. E così anche ieri.Prendi il caso spinoso delle famiglie rom dall'auditorium di Scampia. Faccenda delicata perché per un anno palazzo San Giacomo ha cercato di sgomberarle attraverso una lunga e delicata mediazione. Sino a trovare l'accordo: 5mila euro a famiglia per farle andare via. Tutto risolto? Macché.