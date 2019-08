Eventi con lo sconto sul lungomare di Napoli: li finanzia la tassa di soggiorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Agosto 2019, 08:30

Sono state diffuse l'altro giorno due ordinanze sulle prossime manifestazioni che si svolgeranno sul lungomare, Bufala Fest e Pizza Village che occuperanno il lungomare liberato dal 25 agosto al 25 settembre: quei documenti spiegano che entrambi gli eventi potranno avere un sostanzioso sconto sul canone per l'occupazione di suolo e che i denari non incassati per via dello sconto saranno prelevati dai fondi dell'imposta di soggiorno che vanno destinati allo sviluppo turistico della città.