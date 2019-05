M5S sotto assedio in Campania, adesso la Regione è più lontana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Maggio 2019, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 08:52

«A Napoli quelli come Salvini e Renzi non passano. E Di Maio ha depauperato un patrimonio», ecco l'analisi del voto del sindaco Luigi de Magistris. Leggerina se si considera che lui - e il suo movimento demA - sono stati i grandi assenti dal palcoscenico elettorale delle Europee e anche delle Amministrative. Stesso tono utilizzato per settimane contro il vicepremier, ma la Lega - questa la sostanza - è oggi il terzo partito in città con un risultato superiore al 12% triplicando i suoi consensi. E anche gli altri due avversari storici dell'ex pm continuano la loro corsa: frena il M5S che si attesta comunque al 40% pur perdendo il 12%, e il Pd che fa un bel balzo in avanti attestandosi sul 23,29% con un più 8 considerevole. Parole, quelle dell'ex pm, che se un effetto hanno ottenuto è stato quello di gasare gli avversari o, con un pizzico di malizia, si può dire che hanno liberato i suoi da qualsiasi vincolo visto che gli arancioni sulla scheda elettorale non ci sono mai. Che politica è quella degli annunci e delle manifestazioni se poi non ci si confronta con il voto?