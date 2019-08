La madre di Di Maio preside a Pomigliano: «Ho avuto il trasferimento come tanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 30 Agosto 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 07:31

«Tanti docenti hanno dei trasferimenti per riavvicinarsi a casa, ma non vedo perché il mio nuovo incarico dovrebbe far notizia». Paolina Esposito, madre di Luigi Di Maio, torna a lavorare a due passi da casa, nella sua Pomigliano, ma non le fa di certo piacere che ogni aspetto che riguardi la sua vita privata finisca sui giornali. Mamma-Di Maio, docente e fino ad oggi preside all'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Volla, ha finalmente raggiunto il traguardo di ritornare al paese che ha dato i natali all'ormai ex vicepremier.