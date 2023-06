Manfredi: «A giorni inauguriamo il sottopasso piazza Municipio-Stazione marittima»

«I lavori del sottopassaggio dalla Stazione Marittima a Piazza Municipio sono finiti e quindi inaugureremo il sottopasso tra qualche giorno». Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell'inaugurazione dell'opera di Antonio Marras sulle Rampe del Salvatore.

«Piazza Municipio - ha sottolineato Manfredi - è l'area di ingresso a Napoli delle grandi navi e dalle isole e quindi il sottopassaggio è anche un omaggio che diamo ai turisti, di grande arte. I lavori sono finiti e tra qualche giorno saprete quando ci sarà, a breve, l'inaugurazione».

Con l'apertura del lungo sottopassaggio di Piazza Municipio a Napoli si potrà attraversare sottoterra dalla piazza centrale della città alla Stazione Marittima, dove attraccano le grandi navi da crociera e i traghetti verso le isole. Il sottopassaggio di cui ha annunciato oggi l'apertura tra pochi giorni il sindaco Gaetano Manfredi ha anche un forte valore archeologico: si potrà percorrere con dei lunghissimi tapis-roulant da cui si possono ammirare antichi reperti scoperti negli scavi di uno dei luoghi che ha attraversato tutta la storia di Napoli, di fianco al Maschio Angioino e di fronte al porto.

Il sottopassaggio renderà più semplice la mobilità dei turisti e dei partenopei che partono per Ischia, Capri o Procida, perché non dovranno più attraversare via Cristoforo Colombo, ma entrare nel sottopassaggio al porto e spuntare direttamente nella grande piazza o anche verso i binari della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, alla stazione Municipio.