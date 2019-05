Maxi concorso della Regione, De Luca «Entro maggio bando per 10mila posti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 08:22

L'ANNUNCIO Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ci riprova e questa volta sembra essere più fiducioso sull'esito del corso concorso dell'ente di Santa Lucia grazie al quale dovrebbero arrivare i rinforzi nella pubblica amministrazione. Sembra esserci un passo in avanti grazie a una interlocuzione più concreta con il Governo. È lo stesso De Luca a fare il punto: «Stiamo collaborando - dice - in maniera molto positiva con il ministro Giulia Bongiorno sul piano per il lavoro in Regione Campania....