Mensa scolastica, stangata in arrivo: fino a 200 euro in più all'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Giugno 2018, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'anno scolastico 2018/2019 ci saranno molte novità sulla refezione scolastica. La più importante, accolta con rabbia dalle famiglie, è l'aumento del costo dei pasti. Nei giorni scorsi l'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri ha prima incontrato il Coordinamento Commissioni Mensa Napoli, che raggruppa 19 scuole, e poi relazionato in Commissione Scuola del Consiglio comunale presieduta da Luigi Felaco, fornendo chiarimenti sulla partenza del servizio e replicando alle richieste delle famiglie.Il costo dei pasti è lievitato. Secondo le nuove disposizioni presenti nella delibera 15/2018, le tariffe per il servizio di refezione scolastica sono aumentate da 0,20 a 0,80 euro per singolo pasto, secondo il valore dell'indicatore Isee. A conti fatti, l'aumento potrebbe oscillare tra 50 e 200 euro all'anno. A ciò si aggiunge il mantenimento del contributo per l'organizzazione generale del servizio di 15 euro, la gabella già pagata lo scorso anno che l'amministrazione motivò come quota necessaria al raggiungimento della soglia di copertura del 36 per cento del servizio, così come previsto per legge. «Con gli aumenti tariffari a pasto, non comprendiamo perché chiedere anche la gabella» afferma il Coordinamento che ricorda la delibera 149/2017 in cui «fu approvata una mozione trasformata in ordine del giorno che chiedeva la cancellazione del contributo per l'organizzazione generale del servizio nel caso le risorse fossero disponibili grazie alla cancellazione del debito CR8. Cosa che ci risulta in parte avvenuta».