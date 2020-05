«Siamo davvero contenti all'idea che la cancelliera Merkel possa tornare questa estate a Sant'Angelo»: così il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, a proposito della volontà di Angela Merkel di tornare in vacanza ad Ischia. La cancelliera ha espresso il suo desiderio nel corso di una telefonata con David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo che ha riferito la notizia in una intervista a La Stampa.

La cancelliera, ha riferito Sassoli, «non vede l'ora di tornare in vacanza ad Ischia» anche se chiaramente non sono state indicate date. La Merkel viene in vacanza nel caratteristico borgo isolano da anni ed intrattiene rapporti di amicizia con diverse famiglie del luogo. «Siamo pronti ad accogliere di nuovo tanti ospiti ma con Angela Merkel c'è un rapporto speciale, è ormai una amica che vorremmo riabbracciare dopo questa terribile esperienza del coronavirus» ha concluso Caruso.

