Napoli. Moretto primo leghista in Consiglio: «Salvini fermerà la bomba Vasto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Ottobre 2018, 08:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega entra per la prima volta in Consiglio comunale a Napoli. A formare il gruppo sarà il solo Vincenzo Moretto, militante da sempre della destra sociale. I primi passi nell'organizzazione giovanile del Movimento sociale ai tempi delle scuole medie, fino all'elezione per la prima volta in Consiglio comunale nel 1977. Moretto ha ricoperto anche il ruolo di presidente di circoscrizione Poggioreale dal 1993 al 1997. È poi approdato in Alleanza Nazionale, partito al quale è rimasto molto legato. Dopo un passaggio in Fratelli d'Italia, il consigliere comunale, 65 anni, alla sua quinta consiliatura, durante l'ultima tornata elettorale per le amministrative ha tentato di rientrare nell'assemblea cittadina con Prima Napoli di Gianni Lettieri. È subentrato come primo dei non eletti all'imprenditore, dopo le sue dimissioni. Fino alla svolta leghista. Domani il battesimo del fuoco, alle 11 in conferenza stampa nella sala Nugnes di via Verdi, quando verrà ufficializzato il suo ingresso nel partito di Salvini.«Innanzitutto non è un passaggio, ma un fatto naturale. Sono mesi che collaboro con gli esponenti locali della Lega. Si tratta solo di ufficializzarlo e creare il gruppo in Consiglio».