Movida a Napoli, Manfredi torna in pressing sul prefetto: «Subito i rinforzi nelle aree a rischio»

A una settimana dal vertice in Prefettura - dove il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto più presenza delle forze dell'ordine in strada - l'ex rettore torna a Palazzo di Governo dove incontra di nuovo il prefetto Claudio Palomba. Sul tavolo il dispositivo di sicurezza in occasione del concerto di venerdì di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito. Ma è stata anche l'occasione - per Manfredi - di fare il punto sui rinforzi, del resto lo stesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati